Bé gái khỏi Covid-19, lưu luyến tạm biệt ông ngoại khi rời bệnh viện

Hình ảnh bé gái 7 tuổi được ra viện, vẫy tay chào chào ông ngoại còn dương tính mà không chịu rời đi khiến nhiều người xúc động.

Đầu tháng 8/2021, khi dịch bệnh bùng phát, bé B.K.H. (7 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cùng ông bà ngoại được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau vài ngày nhập viện, người bà đã không qua khỏi. H. cùng ông ngoại được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4.

Chia sẻ với Zing, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, cán bộ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tham gia làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 4 cho biết trong hàng trăm bệnh nhi đang điều trị Covid-19, anh ấn tượng với bé H. nhờ tính tự lập và rất có bản lĩnh.

Bé H. chiến thắng Covid-19, tạm biệt ông ngoại về nhà người thân ở Long An. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

"Dù mới chỉ 7 tuổi, khi biết tin nhiễm Covid-19, được nhân viên y tế đưa đi điều trị, H. không khóc hay tỏ ra lo lắng. Ở nơi chữa trị, cô bé rất ngoan ngoãn, tự lập. Trải qua 15 ngày, trưa 17/8, H. được cho ra viện tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Lúc lên xe đi cùng các cô chú tình nguyện viên chuẩn bị về quê, H. còn đứng vẫy tay chào ông ngoại, bịn rịn không chịu đi. Cảnh đó khiến chúng tôi, những người đang làm nhiệm vụ, không giấu được sự xúc động", bác sĩ Vũ kể.

Vị bác sĩ này cho biết thêm bé H. có hoàn cảnh rất đáng thương. Từ nhỏ, mẹ của em đã mất vì đột quỵ còn cha thì không biết mặt.

H. sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại tuổi đã cao.

Vì bà đã mất, ông còn dương tính vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện, không còn ai thân thích ở nhà trọ tại quận 8, ông đành gửi bé về nhà một người họ hàng ở Long An.

H. đã được phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chuẩn bị hành lý, quà bánh và kết nối chuyến xe nghĩa tình để về quê.

Đó chỉ là một trong số nhiều trường hợp trẻ em phải đi cách ly mà bác sĩ Vũ và các đồng nghiệp được chứng kiến trong thời gian điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Bác sĩ Vũ cho biết số lượng bệnh nhi mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hiện đã vượt qua chỉ tiêu ban đầu là 100 bệnh nhân từ nhiều ngày qua.

Đáng chú ý, các y bác sĩ đã ghi nhận nhiều bé chỉ vài tháng tuổi đã nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình nhưng sau đó diễn tiến nặng, bệnh chồng bệnh khiến việc điều trị rất khó khăn. Hiện có ba trẻ nguy kịch phải thở máy, một trẻ can thiệp lọc máu.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, mỗi một bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện là một chiến thắng. Dù phía trước còn rất khó khăn, bằng tất cả sự nỗ lực, bác sĩ Vũ khẳng định anh sẽ cùng các đồng nghiệp cố gắng để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, được ra viện.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), các bệnh viện TP.HCM đang điều trị khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong tổng số hơn 32.600 F0 đang nằm viện. Phần lớn trẻ em mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo quy trình tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 do Sở Y tế ban hành ngày 17/8, trẻ em mắc Covid-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khi đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được theo dõi tại nhà.

Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, trẻ được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4 (do Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách). Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Các trường hợp diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.