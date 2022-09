Be bắt tay ứng dụng EMDDI mở rộng thị phần dịch vụ gọi xe

Cùng với sự phát triển của đa nền tảng gọi xe công nghệ, cuộc đối đầu giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống đang diễn ra khốc liệt. Tuy nhiên, Việt Nam có điểm khác biệt bởi thị trường rộng lớn, đa dạng nhu cầu và điều kiện đi lại, dịch vụ vận chuyển phong phú. Đây là điều kiện lý tưởng để taxi truyền thống và taxi công nghệ cùng chia sẻ cơ hội cũng như thị phần.

Gia nhập thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam từ năm 2019, khác với một số ứng dụng phát triển theo hướng “kín cổng cao tường”, Be Group hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ mở, đồng thời phối hợp doanh nghiệp taxi truyền thống phát triển ngành vận tải nước nhà. Nhờ mạng lưới kết nối toàn quốc cùng nguồn dữ liệu khách hàng lớn của Be, các hãng taxi truyền thống có thể phát huy tốt lợi thế, tăng doanh thu.

Quá trình triển khai và những kết quả khả quan là minh chứng rõ nét về hiệu quả chiến lược phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ của Be Group. Công ty sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp cùng hợp tác, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển hệ sinh thái số mở.

Việc doanh nghiệp taxi truyền thống và đơn vị cung cấp phần mềm kết nối như Be Group bắt tay là hợp tác win - win, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp taxi truyền thống giữ được cách tính cước, mô hình vốn có, đồng thời thêm trợ lực nhờ các tính năng kết nối đến người tiêu dùng. Hơn thế, đây cũng là “vũ khí” để doanh nghiệp truyền thống chuyển mình và hòa nhập xu thế mới.

EMDDI là nền tảng công nghệ điều vận xe trực tuyến theo mô hình mới, cung cấp nền tảng cho các công ty taxi độc lập. Đây là một trong những nền tảng vận tải công nghệ có quy mô và phạm vi hoạt động lớn nhất Việt Nam, với sự tham gia của nhiều công ty vận tải ở hơn 40 tỉnh, thành phố.

Tháng 12/2020, Be Group công bố hợp tác EMDDI triển khai kế hoạch mở rộng dịch vụ liên kết đặt xe taxi trên ứng dụng và ra mắt dịch vụ beTaxi. Theo đó, beTaxi xuất hiện ở 28 tỉnh thành, đặc biệt có cả khu vực hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo.

Thông qua chiến lược hợp tác, Be trở thành cầu nối giúp EMDDI tăng trưởng doanh thu cũng như đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Việc kết nối taxi truyền thống trên nền tảng gọi xe công nghệ tạo thế cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe bốn bánh ở nhiều địa phương. Điều này cũng tăng cường năng lực cạnh tranh cho các hãng taxi tại TP.HCM nói riêng.

Hơn thế, liên kết này đang mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng Việt. Trên cùng ứng dụng, hành khách dễ dàng gọi xe taxi nói riêng và đặt xe nói chung theo cách nhanh chóng và thuận tiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, người dùng khó đặt xe trên ứng dụng vào giờ cao điểm, thời tiết xấu…

Công ty Cổ phần Be Group là đơn vị sở hữu, phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be. Với tham vọng trở thành nền tảng phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu của 20 triệu người dùng Việt, Be cung cấp nhiều dịch vụ gồm vận tải, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông và ngân hàng số Cake by VPBank. Đơn vị đang tiếp tục phát triển và ra mắt sản phẩm mới.

Từ khi ra mắt năm 2019 đến nay, nền tảng Be cán mốc hơn 20 triệu lượt tải, phục vụ hơn 10 triệu giao dịch hàng tháng. Ứng dụng mở rộng hoạt động đến 28 tỉnh thành và là một trong những nền tảng phát triển nhất trong lĩnh vực vận tải công nghệ.

Be Group đã thiết lập hệ sinh thái công nghệ gồm hàng triệu người dùng, tài xế và đối tác kinh doanh, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các tập đoàn trong nước, công ty công nghệ, các tổ chức cung cấp giải pháp tài chính. Mục tiêu của công ty là đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dùng như vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn và nhu yếu phẩm, cũng như sản phẩm tài chính là bảo hiểm và cho vay…