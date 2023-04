Bayern đã sai ngay từ đầu với Mane

"Các Giám đốc của Bayern phải chịu trách nhiệm (trong phi vụ chiêu mộ Mane). Công việc của họ là xây dựng đội hình cho CLB. Bayern hy vọng có chữ ký của Erling Haaland, nhưng Giám đốc Salihamidzic thừa nhận rằng đội bóng không thể đáp ứng được mức lương trả cho tiền đạo người Na Uy. Cùng lúc, Man City vào cuộc và giành chiến thắng", nhà báo Stephen Uersfeld của NTV chia sẻ với Zing News tối 13/4 (giờ Hà Nội).

"Mua hụt Haaland, Bayern tìm đến Mane, người được kỳ vọng thay thế Robert Lewandowski. Song, phi vụ này lại thất bại, để lại lỗ hổng lớn trên hàng tiền đạo khi đội bóng khuyết cầu thủ số 9", ông Uersfeld nhấn mạnh.

Vụ Mane tới Bayern đã sai ngay từ đầu. Lẽ ra, mối lương duyên giữa hai bên không nên được diễn ra. Tiền đạo người Senegal không phù hợp với chiến lược xây dựng đội bóng của đội chủ sân Allianz Arena.

Julian Nagelsmann, HLV bị Bayern sa thải hồi tháng trước, từng đánh giá cao Mane, mũi nhọn có tốc độ, nhanh nhẹn và linh hoạt trước khung thành nhờ dứt điểm tốt bằng hai chân. Bởi vậy, ông thuyết phục BLĐ chiêu mộ Mane, để rồi đó là quyết định sai lầm.

Ngay từ tháng 9, phong độ của Mane sớm bị hoài nghi. Cựu tiền vệ Bayern, Dietmar Hamann sớm nhìn ra những sự không thoải mái trong chân sút người Senegal. "Mane không hòa nhập được với Bayern", Hamann trả lời tạp chí GMX của Đức.

"Mane đạt phong độ cao nhất khi được chơi theo kiểu dẫn bóng cắt từ biên trái vào trong. Theo quan sát của tôi, Mane trông chẳng vui vẻ gì với yêu cầu của Nagelsmann. Lúc này, chẳng ai nhắc tới Mane cả. Cậu ấy có vẻ bị cô lập và hầu như không tham gia vào trận đấu", cựu sao Liverpool bình luận.

Một tháng sau, Mane thừa nhận chỉ thoải mái nhất khi được chơi bám biên trái thuần túy. "Vị trí yêu thích của tôi? Tôi chơi tiền đạo cánh trái suốt cả sự nghiệp. Nhưng nếu đội bóng cần tôi chơi như một trung phong hay tiền đạo cánh phải, tôi cũng sẽ đồng ý thôi".

Mane có khởi đầu khá ổn ở Bayern, ghi 5 bàn trong 6 trận ra sân đầu tiên. Song, những bàn thắng nhanh chóng cạn kiệt, khiến anh đối mặt nhiều chỉ trích. Mane bị thay ra ở phút 70 sau khi không có nổi cú sút nào trong chiến thắng 2-0 trước Barca ở vòng bảng Champions League.

Nagelsmann bắt đầu cảm thấy thất vọng. "Tôi muốn Mane nỗ lực nhiều hơn. Cậu ấy có lẽ nên cố gắng chơi bóng bằng sự tự tin, tích cực pressing và phối hợp với đồng đội nhiều hơn", chiến lược gia người Đức nói.

Bảy tháng trôi qua trong tích tắc và Mane giờ chỉ còn là cái bóng so với chính bản thân đã từng ở Liverpool. Số bàn thắng của tiền đạo 31 tuổi đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, những scandal lại xảy ra nhiều hơn. Mane trở thành một trong những nhân tố gây rối ở hậu trường.

Truyền thông Đức cho rằng Nagelsmann bị mất việc ở Bayern vì không quản lý được phòng thay đồ. Bild tiết lộ chính Mane và Sane nằm trong số những gương mặt từng cãi thầy. Cụ thể, cựu sao Liverpool vướng vào cuộc tranh cãi dữ dội với Nagelsmann sau chiến thắng trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Hôm ấy, Mane phàn nàn về việc phải thường xuyên ngồi dự bị.

Nagelsmann phải rời đi, nhường ghế cho Thomas Tuchel, người hy vọng có thể tạo ra cú hích cho Mane. Trong những ngày đầu ở CLB, chiến lược gia người Đức bênh vực cầu thủ người Senegal, tin rằng chân sút này chỉ cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Tuchel cũng khẳng định chưa bao giờ nghi ngờ về chất lượng của Mane. Nhưng cựu thuyền trưởng Chelsea cũng đã sai. Bayern bị loại khỏi cúp Quốc gia Đức và đứng trước nguy cơ dừng bước sớm tại Champions League.

Rạng sáng 12/4 (giờ Hà Nội), nhà ĐKVĐ Bundesliga thảm bại 0-3 trên sân Etihad của Man City. Đây là trận đấu Mane vào sân trong 20 phút cuối, không tạo ra bất kỳ tác động nào lên lối chơi Bayern. Đã vậy, cựu sao Liverpool còn tranh cãi với đồng đội Sane. Cả hai ẩu đả, với đỉnh điểm căng thẳng được cho là Mane đấm vào mồm tiền đạo người Đức.

Sự nóng nảy của Mane khiến anh có nguy cơ tự hủy hoại sự nghiệp ở Bayern. Đội bóng Đức ra án phạt đình chỉ thi đấu cầu thủ này tới khi thông báo mới được đưa ra. Với Mane, mọi thứ đang sụp đổ. Anh còn một chặng đường rất dài phía trước để giành lại niềm tin của các đồng đội.

Không ai tha thứ cho hành động bạo lực của Mane, nhưng ban lãnh đạo Bayern và Nagelsmann phải chịu trách nhiệm trước tiên. Họ quyết định mang tiền đạo người Senegal về sân Allianz Arena, để rồi chuyện không mong muốn xảy ra.

Dù vậy, đổ mọi tội lỗi lên Mane thật không công bằng. Nếu không có vụ Mane đấm Sane, thì tiền đạo người Senegal từ đầu cũng không phù hợp với Bayern. Sau khi bán Robert Lewandowski cho Barca, nhà ĐKVĐ Bundesliga cần trung phong kiểu Harry Kane hay Haaland để thay thế, không phải cầu thủ "suốt cả đời chỉ đá biên trái" như Mane.

"Bản chất vấn đề nằm ở chỗ Mane không phù hợp với Bayern. Sau vụ ẩu đả với Sane, tôi càng không thấy tương lai của tiền đạo này ở CLB trong mùa tiếp theo", nhà báo Stephen Uersfeld phân tích. "Mane vẫn được giá. Nếu Bayern nhận được lời đề nghị phù hợp hè này, họ sẽ bán cầu thủ này".

Mane đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại ở Bayern. Anh tịt ngòi từ tháng 10. Sky Germany đưa tin đội chủ sân Allianz Arena đang xem xét việc bán cầu thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Họ nhiều khả năng đẩy nhanh tiến độ phi vụ sau vụ ẩu đả của Mane với Sane.

Một lời xin lỗi của Mane có thể xoa dịu CLB vào thời điểm hiện tại, nhưng GĐĐH Oliver Kahn dường như lên kế hoạch đẩy cựu sao Liverpool khỏi sân Allianz Arena trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Sky.

"Mane vẫn đang phải tìm lại chính mình. Đó là cầu thủ luôn cần những sự động viên. Tại Bayern, mức độ cạnh tranh cho suất đá chính rất khắc nghiệt. Mane không quen với kiểu như vậy. Tại Liverpool, mọi thứ khác ở đây", GĐĐH Kahn cho biết.

Mane vẫn còn hợp đồng với Bayern tới năm 2025. Nếu Tuchel kiên nhẫn, tình thế nhiều khả năng đảo chiều với tiền đạo người Senegal. Mane cần sớm kích hoạt phiên bản tốt nhất, giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga hoặc lật ngược thế cờ trước Man City ở Champions League. Chỉ có như vậy, Mane mới cứu được sự nghiệp đang bị hủy hoại ở Bayern.

Bằng không, mùa giải đầu tiên của tiền đạo người Senegal tại Đức sẽ thất bại toàn tập. Với Mane, thử thách lớn nhất sự nghiệp đang chờ anh chinh phục.

