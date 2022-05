'Bẫy tín dụng đen' ở Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng uy hiếp người vay

Những “bẫy tín dụng đen” ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Để đòi nợ, họ sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay.

Thời gian qua, tại Quảng Nam, những “bẫy tín dụng đen” ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, liên tục bị các đối tượng khủng bố tinh thần, bị hành hung, đe dọa tính mạng.

Một tiểu thương ở chợ Hội An cho biết cuối năm ngoái, do buôn bán ế ẩm, thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt gia đình, chị tìm đến dịch vụ cho vay tiền nhanh. Tiểu thương này không hề hay biết đã sập bẫy “tín dụng đen”, “lãi mẹ đẻ lãi con”, đến khi không đủ khả năng trả nợ, chị liên tục bị các đối tượng đe dọa, hành hung.

Theo chị N.T.H. (tiểu thương tại chợ Tam Kỳ), cuối năm ngoái chị cần gấp 10 triệu đồng để trả tiền mua hàng, qua giới thiệu chị đã tìm đến dịch vụ vay tiền nhanh. Chị H. cho biết các thủ tục cho vay rất đơn giản, chỉ cần photo chứng minh nhân dân là có thể vay 10 triệu đồng nhưng chị chỉ nhận được một nửa số tiền như đã đăng ký.

“Vay 5 triệu phải trả góp 250.000 đồng/ngày, ngày nào tôi không đi bán ở chợ thì họ dọa đòi chặt chém tôi. Họ đưa tôi 5 triệu nhưng trừ phí hết 500.000 đồng rồi trừ tiễn lãi 2 triệu đồng nữa, chỉ đưa tôi 2,5 triệu đồng", chị H. kể.

Chị T.T.A. (cán bộ làm việc tại tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, năm 2017, để có tiền giúp đỡ người thân, chị đã tìm đến một ứng dụng cho vay trên mạng. Chỉ cần chụp chứng minh nhân dân, đăng ký các thủ tục đơn giản và cung cấp 10 số điện thoại liên lạc gần nhất là có thể vay ngay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng.

Số tiền vay này đã được nữ cán bộ trả đúng thời hạn, tuy nhiên từ cuối năm 2020 đến nay, chị liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ. Chị này cho biết họ dùng nhiều số điện thoại không đăng ký để gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần người thân và đồng nghiệp.

Để đối phó cơ quan chức năng, người cho vay tiền sử dụng mạng xã hội dùng nhiều ứng dụng cho vay nặng lãi để tiếp cận người vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm. Các ứng dụng được quảng cáo với nội dung thủ tục nhanh gọn, không phải thế chấp tài sản, giải ngân ngay qua tài khoản ngân hàng nhưng lại thu thêm nhiều khoản phí, tiền phạt trái quy định.

"Tôi nói với họ mang hồ sơ vay tiền tới nhà tôi, tôi sẽ mời tổ dân phố tới làm chứng để nếu tôi còn thiếu nợ thật thì tôi sẽ trả và họ phải hủy hồ sơ đó cho tôi. Nhưng họ vẫn không chịu, bắt tôi chuyển khoản trả họ chứ họ không tới nhà. Họ quậy phá tôi suốt 2 năm nay, đưa hình tôi lên mạng nói tôi lừa đảo", chị A. nói.

Hàng trăm trường hợp dính vào “tín dụng đen”, cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người phải xin nghỉ việc, rời khỏi nơi cư trú.

Đại diện lãnh đạo một bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua những người liên quan đến "tín dụng đen" liên tục gọi điện quấy rối lãnh đạo bệnh viện khi cho rằng cán bộ, nhân viên trong bệnh viện nợ tiền.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện, các tổ chức tín dụng gọi vào số máy cá nhân của lãnh đạo bệnh viện, thân nhân lãnh đạo, đường dây nóng bệnh viện.

Để đòi nợ, người cho vay nặng lãi sẵn sàng dùng hung khí uy hiếp người vay.

Liên quan vụ việc, đại úy Phạm Văn Tuấn (Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết nhóm người cho vay áp dụng lãi suất rất cao, lãi chồng lãi và các loại phí khác, khiến người vay mất khả năng chi trả.

“Từ ngày 1/1, công ty đòi nợ thuê không được phép hoạt động nữa, tuy nhiên thực tế thì hiện tượng biến tướng đòi nợ bằng cách thành lập các công ty luật hoặc công ty tài chính; các công ty này tuyển nhân viên thực hiện việc sử dụng các sim rác để gọi điện đòi nợ và hợp đồng với nhau để bán nợ", đại úy Tuấn cho hay.

Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 vụ án và 30 bị can liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ đầu năm đến nay, địa phương này đã xử lý 4 vụ án, khởi tố 9 bị can.

Cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 5 người trong đường dây cho vay nặng lãi. Nhóm này khai, cho vay tiền với lãi suất từ 108% - 240%/năm, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỷ đồng , thu lợi bất chính 20 tỷ đồng .

Để đòi nợ, chúng sẵn sàng dùng súng để uy hiếp, buộc người vay phải bán nhà với giá rẻ.

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam), nhiều hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi đã bị lực lượng công an triệt phá. Tuy nhiên, hoạt động này càng tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt để chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an đã tổ chức triệt phá thành công nhiều nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự. Điều này thể hiện tính quyết liệt, đảm bảo tình hình an ninh, an toàn, bình yên cho cuộc sống của người dân, tuyệt đối không để tội phạm lộng hành", thiếu tướng Dũng nói.