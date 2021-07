Bảy sự thật có thể bạn chưa biết về thực phẩm

1. Thận trọng hơn khi hâm nóng cơm: Vi khuẩn Bacillus Cereus bắt đầu sinh sản và giải phóng độc tố trên cơm trong khoảng 4-55 độ C. Cơm sẽ không an toàn khi vi khuẩn và độc tố đạt trên ngưỡng nguy hiểm. Luôn làm nguội nhanh và giữ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C để giảm tốc độ phát triển của chúng. Càng làm việc này sớm thì phần cơm thừa sẽ càng an toàn. Ảnh: Miri.