Bầu Đức lãi chứng khoán gần 1.000 tỷ đồng sau nửa tháng

Con gái bầu Đức cũng lãi lớn 60% chỉ sau 2 tháng đầu tư mua vào 8 triệu cổ phiếu của HAGL.

Cổ phiếu HAG của công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang gây chú ý khi bứt phá mạnh trong các phiên gần đây. Trong 10 phiên gần nhất, mã chứng khoán này đã tăng đến 9 phiên (trong đó có 5 ngày tăng trần).

Trong sáng ngày 15/11, cổ phiếu HAG đang tiếp tục tăng trần lên 8.150 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng 48% kể từ đầu tháng 11 đến nay. Đây cũng là mức thị giá cao nhất của HAGL kể từ năm 2018 đến nay.

Đi cùng với mức tăng giá, thanh khoản cổ phiếu cũng được đẩy lên mức cao. Bình quân mỗi phiên từ đầu tháng đến nay có gần 30 triệu cổ phiếu HAG được trao tay, gấp ba lần so với mức bình quân một năm gần nhất; thậm chí nhiều phiên đứng đầu về khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG từ đầu năm. Đồ thị: TradingView.

Đà tăng giá này giúp các cổ đông HAGL được hưởng lợi nhất, trong đó đáng kể nhất là chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức và con gái Đoàn Hoàng Anh là các cổ đông đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu công ty.

Bầu Đức đang sở hữu trực tiếp gần 320 triệu cổ phiếu HAG với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng , đồng nghĩa với việc "bỏ túi" khoảng 960 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa tháng vừa qua.

Bà Đoàn Hoàng Anh (con gái bầu Đức) cũng đang lãi đậm với khoản đầu tư vào HAGL. Cá nhân này liên tục gom tổng cộng 8 triệu cổ phiếu trong tháng 8-9 với giá trị đầu tư chỉ khoảng 40 tỷ đồng . Sau 2 tháng, lượng cổ phiếu này đã có giá trị hơn 65 tỷ đồng , tức ghi nhận mức lãi hơn 60% trên giá vốn.

Con gái bầu Đức trước đó khá kín tiếng trong giới tài chính và các thông tin chỉ bắt đầu xuất hiện khi bà tham gia góp vốn thành lập cà phê Ông Bầu tại Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng , trong đó con gái bầu Đức nắm 24,5% vốn.

Trong đợt tăng giá mạnh này, thành viên HĐQT Nguyễn Văn Minh đã tranh thủ đăng ký bán ra gần hết số cổ phần HAGL đang sở hữu trong thời gian từ ngày 16/11 đến 15/12. Vị này cũng vừa có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT bởi lý do sức khoẻ sau gần 30 năm gắn bó.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh biến động về nhân sự và bức tranh kinh doanh cũng dẫn khởi sắc khi liên tiếp có lãi. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu giảm phân nửa so với cùng kỳ chỉ còn 1.386 tỷ đồng , đặc biệt là bắt đầu phát sinh doanh thu từ bán bò thịt.

Tuy nhiên tập đoàn đã báo lãi trở lại hơn 30 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1.965 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, tương đương với việc thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận năm.