Bầu Đức cam kết dừng bán cổ phiếu HNG

HAGL Agrico đón nhận tin tích cực khi BIDV vừa đồng ý hoàn trả 3 giấy tờ đất cho Thagrico và HAGL cũng cam kết dừng bán cổ phiếu HNG.

Hội đồng quản trị HAGL Agrico (HNG) vừa thông báo nhận được một số phản hồi tích cực từ các bên liên quan đến động thái dừng kế hoạch phát hành 741,4 triệu cổ phiếu chào bán cho Thagrico. Theo đó ngân hàng BIDV đã đồng ý hoàn trả 3 giấy tờ đất để bàn giao cho Thagrico theo đúng cam kết khi HAGL Agrico bán các công ty con vào năm 2019.

Bên cạnh đó Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của ông Đoàn Nguyên Đức cam kết dừng và không bán tiếp cổ phiếu HNG. Ngân hàng BIDV sẽ tiến hành tách bạch tài sản của HAGL Agrico đang bảo đảm các khoản vay cho HAGL và HAGL sẽ lập kế hoạch thanh toán các khoản vay cho ngân hàng.

Đến nay Thagrico đã mua 4 công ty con từ HAGL Agrico với giá trị 9.095 tỷ đồng , trong đó số tiền nhận nợ thay (kế thừa nợ) là 2.595 tỷ đồng . Số tiền Thagrico cam kết thanh toán còn lại là 6.500 tỷ đồng nhằm trả nợ ngân hàng và chi cho hoạt động đầu tư của HAGL Agrico.

Cổ phiếu HNG bất ngờ được giải cứu trong phiên chiều 26/7. Đồ thị: TradingView.

Đến nay Thagrico chỉ mới thanh toán được 470 tỷ đồng và số tiền còn phải trả là 6.030 tỷ sẽ được cấn trừ vào chính khoản tiền HAGL Agrico đang nợ Thagrico giá trị 7.296 tỷ đồng . Sau giao dịch cấn trừ này, HAGL Agrico sẽ còn nợ Thagrico số tiền 1.266 tỷ đồng nhưng Thagrico vẫn cam kết cho HAGL Agrico vay thêm 600 tỷ đồng để chi cho hoạt động đầu tư kỹ thuật và trồng mới năm nay.

Tuy nhiên ban lãnh đạo công ty cũng lưu ý do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên hoạt động đầu tư xây dựng và trồng mới sẽ giảm so với kế hoạch đã đề ra trước đó. Công ty đang điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm và duy trì việc thông tin tiếp đến cổ đông trong các văn bản tiếp theo.

Trước đó vào ngày 23/7, HAGL Agrico đã công bố việc dừng phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho Thagrico. Theo cam kết của các cổ đông lớn, công ty dự định tăng chào bán 741,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 18.500 tỷ đồng . Trong đó bao gồm phát hành 550 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ với Thagrico và chào bán riêng lẻ 191,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cũng cho Thagrico.

Theo phương án ban đầu, nhóm cổ đông Thaco sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 62,08% vốn sau phát hành trong khi nhóm cổ đông HAGL sẽ sở hữu 26,82% vốn công ty nông nghiệp.

Tuy nhiên ban lãnh đạo HAGL Agrico gửi hồ sơ đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu bị chậm 2 ngày so với quy định, dẫn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dừng xem xét hồ sơ. Đồng thời công ty cũng nhận được văn bản của Thagrico đề nghị dừng đầu tư mới.

Nguyên nhân chủ yếu là do Thagrico chưa nhận được giấy tờ đất dù đã chuyển tiền mua 3 công ty con của HAGL Agrico vào năm 2019, do đó không thể huy động vốn để đầu tư tiếp cho các dự án. Nhóm cổ đông Hoàng Anh Gia Lai liên tục bán ra lượng lớn khiến thị giá HNG giảm sâu. Ngoài ra, Thagrico cũng gặp khó khăn do diễn biến dịch bệnh phức của dịch Covid-19.

Thông tin dừng góp vốn ngay lập tức tác động tiêu cực đến cổ phiếu HNG khi bị bán tháo ngay phiên sáng ngày 26/7. Cổ phiếu này khớp lệnh hơn 2,9 triệu cổ phiếu và còn dư bán sàn 32,5 triệu đơn vị khác trước khi tạm nghỉ giữa giờ.

Thông tin tích cực đầu giờ chiều đã giúp cổ phiếu thoát giá sàn ngoạn mục. Tính đến 13h50, HNG đã hồi phục về quanh 7.900 đồng/cổ phiếu, tức chỉ còn giảm khoảng 4%. Tổng khối lượng khớp lệnh đột biến hơn 35 triệu đơn vị, tương đương với giá trị hơn 280 tỷ đồng .