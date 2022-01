Batman và Superman có thể bị xóa sổ trong 'The Flash'

Thông tin rò rỉ từ dự án "The Flash" tiết lộ Warner Bros. đang có kế hoạch xóa sổ phiên bản Batman và Superman do Ben Affleck cùng Henry Cavill thủ vai.

Mới đây, trên Twitter, Grace Randolph - nhà sáng lập kênh YouTube Beyond the Trailer, thành viên hiệp hội phê bình phim Bắc Mỹ BFCA và nhà phê bình được Rotten Tomatoes xác nhận - đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về dự án The Flash. Tác phẩm siêu anh hùng của Warner Bros. được kỳ vọng sẽ đưa vũ trụ điện ảnh DCEU tiến vào kỷ nguyên đa vũ trụ.

Theo tiết lộ của Randolph, thông qua The Flash, Warner Bros. dự định xóa sổ phiên bản Batman và Superman do Ben Affleck cùng Henry Cavill thủ vai khỏi Liên minh Công lý. Nếu khả năng này xảy ra, toàn bộ tầm nhìn của đạo diễn Zack Snyder về DCEU, bắt đầu từ Man of Steel (2013) tới Zack Snyder's Justice League (2021) đều bị gạt bỏ.

“The Flash sẽ là lần cuối cùng Batman của Ben Affleck xuất hiện. Những hình ảnh cũ của Henry Cavill sẽ được sử dụng trên TV. Liên minh Công lý mới được thành lập. Supergirl thay thế Superman. Michael Keaton làm việc với Black Canary và chọn Batgirl thay Batman. Đây là diện mạo của DC mới. Hãy đón nhận trên tinh thần xây dựng”, bài đăng của Randolph viết.

Trong The Flash, khán giả sẽ thấy nhiều hơn một phiên bản siêu anh hùng tốc độ xuất hiện trên màn ảnh, tìm kiếm sự trợ giúp từ Batman. Ảnh: Warner Bros.

Theo TMZ, sau khi bài đăng của Grace Randolph được công bố, một tài khoản khác, với hiểu biết sâu về các công việc hậu trường của DC Films, tiếp tục tiết lộ nhiều chi tiết gây ngỡ ngàng: “The Flash sẽ xóa sổ mọi bộ phim Snyder từng thực thiện. Các sự kiện trong Man of Steel, Batman v Superman và Zack Snyder’s Justice League coi như chưa từng xảy ra. Tất cả đều bị xóa sổ khỏi dòng thời gian chính. Cả Affleck và Cavill đều bị gạch tên”.

Không lâu sau khi thông tin gây tranh cãi của Grace Randolph được công bố, tài khoản The Flash Film News chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn với tài khoản Twitter đã được xác minh thuộc về Ezra Miller - nam diễn viên thủ vai siêu anh hùng Flash. Trong tin nhắn, anh khẳng định sáng tạo của Zack Snyder sẽ không bị xóa bỏ.

Tin nhắn từ Miller có đoạn: “Không sức mạnh hay thế lực đa vũ trụ nào có thể hay có quyền xóa bỏ những gì Zack Snyder đã xây dựng. Bạn có thể trích lại câu này của tôi”. Grace Randolph đã chia sẻ lại bài đăng này trên Twitter của mình.

Hiện tương lai của DCEU hậu Zack Snyder vẫn nằm sau tấm màn bí ẩn. Các dự án phim siêu anh hùng của DC ra mắt trong năm nay gồm The Batman, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom và The Flash đều xoay quay các siêu anh hùng đơn lẻ. Warner Bros. chưa tiết lộ gì về khả năng các bộ phim có thể kết nối với nhau. Phải tới cuối năm 2022, khi The Flash ra mắt, khán giả mới có cơ hội kiểm chứng hướng đi mới của Warner Bros.