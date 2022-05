Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

Các đối tác này hầu hết là đại lý, nhà buôn ôtô nổi tiếng, hãng vận tải biển xuyên biên giới. Xe biếu tặng cuối cùng không đi về địa chỉ được cấp phép trước đó mà vào… các showroom ôtô.

Tìm hiểu trong 2 năm qua, nhóm PV nhận thấy, trong số các đối tác biếu tặng ôtô cho doanh nghiệp Việt, nổi lên một số tên tuổi quen thuộc, lặp lại hàng năm như Pacific Shipping LLC, SD Design, ACE International FZE, Auto Ranch FZE… Đơn cử, năm 2019 có khoảng 500 ôtô biếu, tặng nhập về Việt Nam, riêng Pacific Shipping LLC biếu tới 30 xe cho các doanh nghiệp. Hầu hết là xe sang và siêu sang.

Năm 2020, có khoảng 300 đối tác nước ngoài biếu, tặng ôtô cho các doanh nghiệp Việt. Trong số này, SD Design dẫn đầu với trên 30 xe.

Đến năm 2021, dù ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, song các doanh nghiệp Việt vẫn được đối tác nước ngoài hào phóng tặng tới gần 1.000 ôtô. Trong số các tên tuổi quen thuộc, SD Design dẫn đầu khi biếu tặng cho đối tác ở Việt Nam tới 90 xe, chủ yếu Land Rover, Range Rover, Mercedes Benz AMG G63. Riêng Auto Ranch FZE tặng tới 16 xe cho các doanh nghiệp Việt.

Thế nhưng, theo tìm hiểu, những đối tác tặng xe này là đại lý, nhà buôn ôtô nổi tiếng trên thế giới. Điển hình như Pacific Shipping LLC là một công ty chuyên về vận tải biển khu vực Thái Bình Dương và gom hàng quốc tế.

Hay SD Design là một hãng buôn ôtô lớn ở Anh; ACE International FZE là công ty chuyên buôn bán ôtô ở Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE (chủ yếu các thương hiệu Toyota, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Mercedes Benz). Còn Auto Ranch FZE là một đơn vị chuyên cung cấp ôtô trên thế giới, tay lái trái phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại hơn 3 châu lục.

Liên hệ với những đơn vị này, họ cho biết sẵn sàng cung cấp bất kỳ chiếc siêu xe nào về Việt Nam miễn là ở phía Việt Nam lo được hồ sơ thông quan. Bản chất là nhập khẩu xe dưới dạng mua bán.

Lần theo dấu vết xe nhập vào Việt Nam từ lúc thông quan, PV phát hiện nhiều sự thật bất ngờ.

Ngày 23/11/2021, ông Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh ký cấp giấy phép cho công ty TNHH Kiến trúc và Nội ngoại thất Thuận Phát (số 60, tổ 8 đường Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, Hà Nam) nhập khẩu chiếc Bentley V8 đen, mới 100%, sản xuất từ Anh về Việt Nam.

Chỉ 3 ngày sau, doanh nghiệp trên đã mở tờ khai làm thủ tục thông quan tại cảng Đà Nẵng với giá khai báo 178.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng ), đối tác biếu là SD-Design.

Ngày 26/11/2021, ông Phạm Hồng Thanh tiếp tục ký giấy phép nhập khẩu chiếc Bentley V8, màu trắng mới tinh theo diện biếu tặng cho công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bách Hợp (số 10, ngõ 45 đường Lê Công Thanh, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) để làm thủ tục thông quan qua cảng Cái Mép.

Trên mỗi giấy phép cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu ôtô biếu tặng đều ghi rất rõ nội dung: “Xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại”. Thế nhưng, sau khi được thông quan, 2 chiếc Bentley trên nhanh chóng được đưa về showroom HC Auto của công ty TNHH Nhập khẩu HC 99 (số 281 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Mai Đình Phương đứng tên đại diện pháp luật để rao bán.

Trong vai đại gia có nhu cầu mua xe, chúng tôi đến showroom HC Auto. Tại đây, nhóm PV phát hiện chính xác 2 xe Bently V8 do công ty TNHH Kiến trúc và Nội ngoại thất Thuận Phát, công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bách Hợp đứng tên nhập khẩu đang được rao bán.

Ghi nhận tại HC Auto, hàng loạt siêu xe như Bentley, Toyota Land Cruiser, Land Rover, BMW, Lexus, Maybach… được bày bán. Nhân viên HC Auto cho biết trung bình mỗi tháng, showroom bán được khoảng 15 xe và luôn có sẵn 30 chiếc tại cửa hàng. Thậm chí, như dòng xe Mercedes G63 năm 2021, HC Auto nhập về đến đâu bán hết sạch đến đó.

Ngoài HC Auto, nổi bật nhất trong giới kinh doanh xe sang nhập khẩu ở Hà Nội phải kể đến Vũ Trọng - người “tiết lộ” với chúng tôi đang chung tiền đầu tư, buôn bán xe cùng với Phan Hoàng Sơn - chủ showroom Sơn Tín Luxurycars, thuộc công ty Cổ phần Ôtô Sơn Tín (số 321 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Hà Nội).

Ngày 19/7/2021, Vũ Trọng đăng tải thông tin khoe chiếc “Mercedes Benz G63 2021, màu China Blue và Green Xanh áo lính” sắp về đến Hà Nội. Thế nhưng, theo điều tra của Tiền Phong, chiếc xe này được nhập theo diện quà biếu tặng do Cục trưởng Hải quan Hà Nam Ninh ký cấp phép vào ngày 15/7/2021 cho Công ty TNHH DV&TM Xuân Sơn (trụ sở ở 113 đường Quy Lưu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Đáng chú ý, cũng trong ngày 15/7/2021, Cục Hải quan Hà Nam Ninh còn cấp giấy phép cho 2 doanh nghiệp khác là công ty TNHH TMDV Xuân Thu, công ty TNHH TM&KD Nam Sơn nhập khẩu chiếc Mercedes-Benz G63 và Range Rover. Đặc biệt, 2 công ty này đều do ông Nguyễn Văn Sơn làm đại diện pháp luật. Qua tìm hiểu, ông Sơn còn đứng tên một doanh nghiệp khác là công ty TNHH Tư Chung, trong năm 2021, doanh nghiệp do ông Sơn đứng tên này cũng được Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép nhập khẩu xe Mercedes-Benz G63 diện biếu tặng.

Ngày 8/12/2021, Vũ Trọng đăng trên facebook: “Giao ngay Mercedes GLS 450 4 matic, sản xuất tháng 5/2021, Mỹ, bản đầy đủ, tay lái gỗ, hắt kính, ghế massage”. Thấy chúng tôi hỏi mua, Vũ Trọng cho biết: “Xe đang để ở 321 Phạm Văn Đồng. Bán 6,35 tỷ đồng ”.

Cuối năm 2021, chúng tôi đến showroom Sơn Tín Luxurycars, một nhân viên ở đây cho biết: “Đây là đầu mối nhập khẩu xe sang độc nhất tại Việt Nam”. Thật bất ngờ, tại đây, chúng tôi phát hiện chiếc Mercedes-Benz GLS 450 màu trắng mà Vũ Trọng rao bán ở trên, được Cục Hải quan Hà Nam Ninh ký cấp giấy phép cho công ty TNHH Quyết Thắng Hà Nam (địa chỉ ở Tổ dân phố Đầm Đọ, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) vào ngày 18/11/2021.

Trong giới buôn ôtô siêu sang, đặc biệt nổi lên công ty Cổ phần ôtô Sơn Tùng (Sơn Tùng Auto; địa chỉ: số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đầu tháng 12/2021, chúng tôi đến Sơn Tùng Auto để tìm mua xe sang. Nhân viên ở đây nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi chiếc Mercedes-Benz G63 đang thu hút rất nhiều khách ở Việt Nam. Chiếc xe này do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp phép cho công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Cứ Nguyễn nhập khẩu (diện biếu tặng), được sản xuất năm 2021, chưa qua sử dụng.

Tại đây, chúng tôi còn phát hiện hàng loạt siêu xe được các cục hải quan cấp phép nhập khẩu theo diện quà biếu tặng đang được rao bán. Chẳng hạn, chiếc Lexus GX640 Luxury, sản xuất năm 2020, do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp phép cho công ty TNHH Một thành viên Nguyên La Bông vào ngày 7/7/2020.

Tại Hà Nội, riêng 3 cơ sở HC Auto, Sơn Tín Luxurycars và Sơn Tùng Auto mỗi năm rao bán hàng trăm ôtô biếu tặng. Những xe này đều dùng hồ sơ của rất nhiều doanh nghiệp “ma” đứng tên nhập khẩu từ năm này qua năm khác. Đáng chú ý, phần lớn các doanh nghiệp nhập khẩu đều có chung người đại diện pháp luật. Sau khi nhập về, có thời điểm một ôtô được 3 showroom cùng rao bán.

Tiền Phong đã liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tra cứu dữ liệu 30 ôtô nhập khẩu về theo diện H11 (23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp).

Thật bất ngờ khi hiện ra trước mắt chúng tôi có 24 xe trùng địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu. Đáng chú ý hơn, 23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, sau khi thông quan đã đăng ký chuyển nhượng chủ sở hữu. Chủ nhân của những chiếc xe này không ai ở địa bàn Hà Nam, chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Trong 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp, có 2 xe đã đăng ký chuyển nhượng.

Bộ Công an, Tài chính được giao xác minh

Ngày 24/5, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính đề nghị xác minh nội dung báo Tiền Phong phản ánh trong loạt bài “Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng; Kỳ I: Hộ nghèo được tặng siêu xe”.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Công an, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo Tiền Phong nêu. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Hải quan khẩn trương chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung phản ánh tại bài viết trên báo Tiền Phong, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 2/6.