Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ mua bán súng đạn ở Kiên Giang

Từ lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt thêm 4 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết mở rộng điều tra vụ án "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, đơn vị vừa bắt thêm 4 nghi phạm, gồm: Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Đặng Quốc Ánh (28 tuổi), Đặng Quốc Huân (27 tuổi) và Đặng Văn Tỉnh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bốn nghi phạm này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và hành vi "tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ".

Ban chuyên án xác định Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng, trong mua bán và vận chuyển vũ khí, súng, các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng cất giữ.

Số tang vật bị thu giữ và đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 15/10, ban chuyên án phát hiện Diệp đang chỉ đạo cho đồng bọn mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho nghi can tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Từ đó, ban chuyên án nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Dương bắt và khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh tại nhà trọ thuộc tỉnh Bình Dương thu giữ 2 khẩu súng, dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tỉnh khai nhận vào ngày 13/10, Diệp kêu Tỉnh nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng rồi kêu Tỉnh gửi xe vận tải tại bến xe Miền Đông ra TP Nha Trang cho Đặng Quốc Huân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho, ban chuyên án thu giữ 229 khẩu súng (134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi và bình CO2, 64 khẩu súng rulo, 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay), 455 bình khí nén, 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng và các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đến ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", gồm Dương Minh Tuấn (30 tuổi), Lưu Tấn Đạt (35 tuổi), Phan Văn Tính (41 tuổi), Khưu Thanh Tùng (29 tuổi), Quách Hoàng Anh (41 tuổi), Cao Văn Hoài (27 tuổi), Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, vợ Hoài), Võ Văn (33 tuổi), Trần Ngọc Thuận (35 tuổi), Trần Văn Năng (39 tuổi), Phương Hữu Nhân (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phạm Văn Giàu (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).