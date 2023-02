Bắt tạm giam phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Ninh Bình

Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 35-02D bị cáo buộc hưởng lợi gần 400 triệu đồng từ việc cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 35-02D) về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Sinh Phú. Ảnh: CA Ninh Bình.

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Phú lợi dụng chức vụ, quyền hạn là đăng kiểm viên kiêm phó giám đốc cơ sở đăng kiểm xe cơ giới để nhận tiền của nhiều chủ ôtô đến nơi đây làm dịch vụ.

Sau khi nhận tiền, bị can Phú đã cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị can hưởng lợi là gần 400 triệu đồng.

Ngoài khởi tố bị can 37 tuổi về tội Nhận hối lộ, Công an Ninh Bình còn cáo buộc hành vi của Nguyễn Sinh Phú có dấu hiệu giả mạo trong công tác.

Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Ninh Bình là địa phương thứ 27 tiến hành các hoạt động tố tụng và khởi tố bị can để điều tra. Gần 3 tháng qua, công an tại 26 tỉnh, thành phố khác đã khám xét trên 55 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh. Trong số đó có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

