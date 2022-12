Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Y Sit H’môk, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Y Sit H’môk.

Ngày 18/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Y Sit H’môk (60 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, với chức trách nhiệm vụ được giao là chủ tịch, chủ tài khoản của Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột, Y Sit H’môk không ban hành quy chế tổ chức hoạt động, không tiến thành lập Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ đó, xảy ra tình trạng kế toán đơn vị không lập báo cáo tài chính quý/năm để báo cáo cho Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tài chính kế hoạch TP Buôn Ma Thuột theo quy định.

Bên cạnh đó, Y Sit H’môk không quản lý việc sử dụng phí ủy thác và hoa hồng dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả. Xuất phát từ việc Y Sit H’môk không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn để cho bà Niê Thanh Phương (37 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm Kế toán Quỹ hỗ trợ Nông dân TP Buôn Ma Thuột) chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân và gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 884 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Y Sit H’môk, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Liên quan đến vụ án này, trước đó, tháng 7, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Niê Thanh Phương để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.