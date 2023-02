Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Thái và 3 bị can khác.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can Nguyễn Đức Thái (SN 1962, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và một cán bộ dưới quyền về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị can khác gồm một cán bộ Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và lãnh đạo một công ty giấy bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Đức Thái. Ảnh: Bộ Công an.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Đức Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng cấp dưới thông đồng với doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can và đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để thu hồi triệt để tài sản Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Đức Thái đã bị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng cho chuyển thông tin 2 nội dung sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định. Thứ nhất là dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Thứ hai, cơ quan thanh tra cho rằng nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường, chưa đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.