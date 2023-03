Bắt tạm giam nghi phạm từ Cần Thơ lên Long An trộm 7 con trâu

Nguyễn Thiên Thủy lên tận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trộm trâu thì bị bắt.

Chiều 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thiên Thủy (SN 1984, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 27/2, anh Đ.V.G. (SN 1990, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) phát hiện 3 con trâu (mỗi con nặng khoảng 500 kg) nhốt ở trong khu cánh đồng vắng thuộc xã Phước Vĩnh Đông bị mất trộm, nhưng không biết nghi phạm chở đi bằng cách nào. Anh đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh, Công an huyện Cần Giuộc còn phát hiện 2 hộ dân ở xã Phước Vĩnh Tây và xã Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc) bị thêm mất 4 con trâu khi đang nhốt trong chuồng ở ngoài đồng xa khu dân cư.

Tiến hành truy xét, ngày 10/3, trinh sát hình sự huyện phát hiện Thủy là nghi phạm vụ án đang lẩn trốn tại huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), nên bắt khẩn cấp và di lý về huyện Cần Giuộc để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, anh ta đã khai nhận hành vi.