Bắt tạm giam giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp

Cơ quan điều tra xác định hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân trong thiết kế, thẩm định phương án khai thác tận thu hơn 157 ha gỗ rừng thông, gây thiệt hại 5,6 tỷ đồng.

Ông Lê Hạ bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H.

Ngày 10/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam đối với Lê Hồng Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát; Lê Hạ - Giám đốc trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Thừa Thiên - Huế) và Trương Ngọc Đức - nhân viên điều tra quy hoạch rừng Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đã hợp đồng với Công ty Lâm Phát và Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế, thẩm định phương án khai thác, tận thu 157,87 ha gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021.

Tài liệu chứng cứ thu thập thể hiện các cá nhân tham gia thiết kế, thẩm định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thiết kế, thẩm định. Kết quả, tổng doanh thu đã khai thác, bán ra hơn 22 tỷ đồng , trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là 6,3 tỷ đồng .

Do sự phát hiện kịp thời của cơ quan công an, gần 11 ha diện tích rừng thông đã được giữ lại và đang phục hồi.

Ông Lê Hạ - Giám đốc trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp. Ảnh: T.H.

Theo kết quả xác minh, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã xác định hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân trong thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý, gây thiệt hại có Nhà nước với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng .

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự về các tội danh "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tội Trốn thuế". Ngoài 3 bị can nêu trên, trước đó 2 bị can là Nguyễn Đăng Sáu Tý - chuyên viên phòng Tư pháp UBND huyện Phong Điền và Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH TH Bảo An đã bị khởi tố về hành vi trốn thuế.