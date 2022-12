Bắt tạm giam giám đốc liên quan đến dự án gần 1.000 tỷ đồng

Bắt giam tổng giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Tú.