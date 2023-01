Bắt tạm giam giám đốc công ty đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang

Ông Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, bị bắt về tội nhận hối lộ.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Mạnh Tuân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với Nguyễn Mạnh Tuân (sinh năm 1970), giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, về tội nhận hối lộ. Các lệnh và quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra, công an xác định nhóm người gồm: Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến (là phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D, là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Trương Ngọc Tân (nhân viên đăng kiểm) có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi.

Tại cơ quan công an, các bị can cho biết từ tháng 3/2021 tới trước khi bị bắt, đã có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi và cấp giấy đăng kiểm. Số tiền thu của mỗi chủ xe có lỗi là 100.000-500.000 đồng, có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền thu được được các bị can chia nhau theo tỷ lệ thống nhất từ trước.

Nhà chức trách cho biết số tiền mà những người này nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng.