Bắt tạm giam Dũng 'Trọc'

Dũng "Trọc" cùng đàn em đến văn phòng BQL chung cư Sunshine Garden và đổ xăng vào người một nhân viên rồi dọa đốt.

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Tuấn Dũng (tức Dũng "Trọc", 45 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thái Thành (39 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Đe dọa giết người.

Dũng "Trọc" (bìa phải) và Thành. Ảnh: Đ.X.

Theo công an, căn hộ của Dũng ở chung cư Sunshine Garden (ở quận Hoàng Mai) bị cháy đợt Tết Nguyên đán 2021, hư hỏng nhiều tài sản nhưng không được ban quản lý chung cư đền bù. Sau đó, Dũng "Trọc" nhiều lần đến BQL chung cư để giải quyết nhưng không thành công.

Đến chiều 8/3, Dũng và Thành mang 2 chai nhựa đựng xăng đến văn phòng BQL chung cư Sunshine Garden đề nghị nhân viên cho gặp lãnh đạo để đòi quyền lợi liên quan đến vụ cháy căn hộ.

Tại đây, Thành đổ xăng vào người một nhân viên và dọa đốt. 2 bị can chửi bới và kéo ghế chắn cửa văn phòng. BQL chung cư sau đó trình báo vụ việc với Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ngày 10/3, Công an quận Hoàng Mai triệu tập Dũng và Thành để điều tra vụ việc.

Theo công an, Dũng "Trọc" từng có 3 tiền án, 5 tiền sự.