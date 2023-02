Bắt tạm giam 6 nguyên cán bộ CSGT-TT ở Hải Dương

Các bị can nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Chí Linh.



Các bị can gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng. Họ bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 2, điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng cáo buộc 6 bị can trên có liên quan đến vụ án xảy ra ngày 4/2 tại TP Chí Linh. Cùng ngày, VKSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn các quyết định trên.

Động thái nêu trên được Công an Hải Dương thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Công an về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành công an với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.