Bắt tạm giam 4 người thuộc trung tâm đăng kiểm ở Thái Nguyên

Cơ quan điều tra khởi tố 4 cá nhân thuộc Trung tâm đăng kiểm 20-09D về tội Giả mạo trong công tác.

Chiều 9/2, đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra trong các năm 2021-2022 tại Trung tâm đăng kiểm 20-09D ở TP Thái Nguyên.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 cá nhân thuộc trung tâm đăng kiểm trên về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Sau khi áp dụng các biện pháp tố tụng, Công an Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Trung tâm đăng kiểm 20-09D. Ảnh: CAND.

Cũng trong hôm nay (9/2), Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 ở phường Bến Thành, quận 1 và Chi cục đăng kiểm số 9 ở TP Vũng Tàu.

Trước đó, tại phiên họp thứ 23 diễn ra ngày 12/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Tại họp báo Chính phủ ngày 2/2, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết công an các địa phương đã khám xét trên 30 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương, khởi tố hơn 250 bị can về 4 tội danh.

Trong số các bị can có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).