Bắt tạm giam 2 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và ông Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: N.T.

Chiều 5/1, nguồn tin của Zing cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) về tội Nhận hối lộ.

Các quyết định và lệnh tố tụng trên được thực hiện khi cơ quan công an mở rộng điều tra các vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Công an TP.HCM đang thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án.

Cũng trong chiều này, Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện lệnh khám xét.

Đây là lần thứ hai cảnh sát khám xét tại đơn vị này. Trước đó, ngày 28/12, các đơn vị trên đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Khi đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã chặn dừng xe tải 50H-100.20 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện.

Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 46 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.