Bắt quả tang 9 người phụ nữ đánh bạc

Trong 15 người bị bắt tại sới bạc ở An Giang, cảnh sát phát hiện có 9 người phụ nữ.

Ngày 12/3, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã lập hồ sơ xử lý 15 người liên quan đến sới bạc tại ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu.

Theo cảnh sát, khuya 11/3, cảnh sát phát hiện nhóm người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu đất trống thuộc ấp Tân Hậu A2, xã Tân An.

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu đã triển khai lực vây bắt. Lợi dụng đêm tối, nhiều người có mặt tại sới bạc đã tháo chạy.

Nhóm người đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát đã bắt quả tang 15 người liên quan, tạm giữ hơn 45 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Trong 15 người bị bắt giữ, 9 người là phụ nữ. Những người liên quan sau đó được cảnh sát đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.