Bắt quả tang 25 người sử dụng chất ma túy ở quán karaoke Hoàng Gia

Qua đấu tranh và khai thác, lực lượng chức năng xác định Lương Văn Cường, Nguyễn Thăng Thiên cầm đầu nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an vừa phát hiện, bắt quả tang 25 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Trước đó, ngày 4/6, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có các nghi phạm đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia, do Trương Minh Hiếu (sinh năm 1992, ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) làm chủ, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hà Trung và Công an thị xã Bỉm Sơn bắt quả tang 25 người kể trên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại khu nhà bảo vệ của quán karaoke.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 6 túi nylon chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp (ketamin), đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh và khai thác, lực lượng chức năng xác định 2 người cầm đầu nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này là Lương Văn Cường (SN 1986 thường trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) và Nguyễn Thăng Thiên (SN 1983 ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Đây là 2 nghi phạm cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên ra thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, mua ma túy về khu nhà trọ để bán ma túy cho người nghiện và mang sang quán karaoke của Trương Minh Hiếu để tổ chức sử dụng.

Khám xét khu trọ của Lương Văn Cường và Nguyễn Thăng Thiên, lực lượng công an đã thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp (ketamin) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.