Bắt Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng 2 người khác bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 8/2, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Chinh Nga (56 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Công an còn bắt ông Phí Duy Tiến (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và ông Nguyễn Quốc Toản (61 tuổi, nguyên Trưởng khoa của Bệnh viện Mắt TP.HCM) cùng về tội danh trên.

Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: T.L.

Trước đó, ngày 4/11/2020, Bộ Công an đã tổ chức khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra về dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại bệnh viện này.

Tại đây, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải (Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) cùng một số cán bộ của đơn vị này. Sau khi khám xét, cơ quan điều tra mang theo một số tài liệu rời đi.