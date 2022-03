Bắt nữ tổng giám đốc liên quan vụ án ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ cấp phép cho các đơn vị thực hiện chuyến bay giải cứu công dân.

Chiều 25/3, nguồn tin của Zing cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt giam Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam bị can Mơ.

Đây là động thái tố tụng khi mở rộng vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Bị can Hoàng Diệu Mơ. Ảnh: Bộ Công an.

Hồi cuối tháng 1, nhà chức trách khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (48 tuổi, Cục trưởng Cục Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Phó cục trưởng đơn vị này), Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh văn phòng của cục) và Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội Nhận hối lộ.

Giữa tháng 2, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị Bộ trưởng GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay "giải cứu", "combo" đưa công dân Việt Nam về nước; danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty/doanh nghiệp đã được Bộ GTVT cấp phép triển khai chuyến bay giải cứu, combo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị Bộ GTVT cung cấp danh sách cá nhân được phân công tại Bộ GTVT để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt cho hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện bay "giải cứu".

Theo cơ quan chức năng, trong năm 2021, Cục Lãnh sự tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước; cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành, đặc biệt thành viên Tổ công tác 5 bộ để tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70.000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 người về nước.