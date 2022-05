Bắt nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu về hành vi nhận hối lộ

Chiều 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đàm Quang Hưng về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Hưng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (tháng 3/2018), ông Đàm Quang Hưng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Hưng đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Vi phạm của ông Hưng là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Hưng và theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng.

Ông Đàm Quang Hưng.

Như Báo CAND đã thông tin, năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo lên Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận 300-500 triệu đồng và hứa cấp “sổ đỏ” cho lô đất có nguồn gốc mua bán không đúng quy định pháp luật của bà Trần Thị Phương Dung (SN 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Tuy nhiên, sau đó ông Hưng đã hoàn trả lại cho bà Dung 300 triệu đồng vì cấp dưới báo cáo lô đất không đủ điều kiện để cấp “sổ đỏ”.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để bán lô đất này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, một Việt kiều Belarus. Do Dung và Minh không làm được "sổ đỏ" như cam kết nên bà Hương đã tố cáo đến Cơ quan Công an. Từ đây, việc ông Hưng nhận hối lộ bị phơi bày ra ánh sáng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.