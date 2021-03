Bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Bà Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM), ông Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Công ty Đông Phương), ông Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Loan (nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi) cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được tại ngoại.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Công ty Đông Phương, 7 trường học và đơn vị liên quan tại huyện Củ Chi (TP.HCM).

Vụ án này được Công an TP.HCM khởi tố năm 2018, sau đó tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra mà chưa có kết luận giám định của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng. Đến tháng 9/2020, Công an TP.HCM phục hồi điều tra.

Theo VKSND TP.HCM, vụ án này đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 20 tỷ đồng .

Bị can Lê Thị Thanh Tuyền đã có sai phạm vào thời điểm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi. Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM đã khắc phục xong hậu quả do mình gây ra.