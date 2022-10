Bắt người phụ nữ có lệnh truy nã nguy hiểm

Người phụ nữ 32 tuổi bị lực lượng chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng huyện Cẩm Thủy vừa bắt giữ Bùi Thị Huấn (32 tuổi, người địa phương) theo lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã Bùi Thị Huấn.

Theo điều tra, ngày 29/8, Huấn liên quan đến vụ án ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nên bị công an nơi đây khởi tố bị can về tội danh quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Khi xác định nữ bị can đã trốn khỏi nơi cư trú, ngày 23/9, Công an huyện Yên Mỹ ra quyết định truy nã Bùi Thị Huấn ở mức nguy hiểm.

Chiều 30/9, phát hiện Bùi Thị Huấn trốn tại địa bàn xã Cẩm Ngọc, lực lượng công an đã bắt giữ bị can, rồi giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ.

Khoản 2 Điều 134 quy định người bị kết án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù ở mức 2-5 năm.