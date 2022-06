Bắt người dùng xe máy tấn công cảnh sát

Ngày 6/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Kiến An vừa ra quyết định tạm giữ Lê Đình Công, đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đâm trọng thương một cán bộ cảnh sát.

Theo điều tra, xác minh ban đầu từ Công an quận Kiến An, ngày 4/6, Tổ công tác HP22 (Công an quận Kiến An) gồm 8 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự làm Tổ trưởng thực hiện việc tuần tra, mật phục phòng chống đua xe, gây rối trật tự công cộng; phòng chống cướp, cướp giật tài sản trên tuyến đường Trường Chinh - Bùi Viện - Ngã 6 Quán Trữ - Lê Duẩn (quận Kiến An).

Ba thanh niên tại Công an quận Kiến An.

Tổ tuần tra trên tuyến đường Lê Duẩn phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác, tăng ga bỏ chạy trốn khỏi sự truy bắt của tổ công tác.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi các đối tượng đến khu vực ngã 3 giao cắt giữa đường Lê Quốc Uy – Mạc Đĩnh Chi (khu vực gần nhà thờ Tin lành thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An) thì áp sát được 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen mang biển kiểm soát 15D1–389.55 do Lê Đình Công (21 tuổi) chở hai thanh niên Nguyễn Văn Tiệp (19 tuổi), Đỗ Văn Đông (21 tuổi, cùng ở tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, cảnh sát Phạm Công Khánh, cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An đứng trước đầu xe máy để khống chế, ngăn chặn không cho các đối tượng chạy thoát thì bị Lê Đình Công điều khiển xe máy lao thẳng vào cảnh sát Phạm Công Khánh.

Sau khi làm cảnh sát này ngã ra đường, Công điều khiển xe máy tiếp tục bỏ chạy. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, bắt giữ được ba đối tượng có hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở ba người, dùng phương tiện giao thông tấn công cảnh sát.

Tại cơ quan Công an, ba đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Ban đầu, Công an quận Kiến An xác định Lê Đình Công có dấu hiệu của hành vi Chống người thi hành công vụ. Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Công đề điều tra Công về tội Chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.