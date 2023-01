Bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Nghi phạm trộm 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12 đã bị phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo cảnh sát, Nu là nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12, TP.HCM, hôm 29/1. Ngoài ra, người này gây ra thêm vụ trộm tiệm vàng khác ở tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2021.

Nghi phạm cùng số vàng trong vụ trộm được thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, sáng 29/1, chị M.T.P.D. (chủ tiệm vàng K.T.) mở cửa tiệm, phát hiện mất nhiều vàng. Qua kiểm tra, nạn nhân ước tính số vàng bị mất khoảng 4,5 tỷ đồng .

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết nghi phạm. Đến 20h ngày 30/1, cảnh sát đã bắt giữ Nu khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Theo cảnh sát, việc bắt nhanh nghi phạm trộm 100 lượng vàng cho thấy tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng của Công an TP.HCM. Đơn vị kiên quyết không để tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật, đồng thời bảo vệ bình yên cho người dân cũng như giữ vững niềm tin của nhân dân đối với lực lượng cảnh sát.

Số vàng được thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.