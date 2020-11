Bắt nghi phạm sát hại người Hàn Quốc, bỏ xác vào vali

Nam giám đốc người Hàn Quốc có liên quan đến vụ thi thể trong vali ở TP.HCM đã bị công an bắt tại quận 2.

Liên quan đến vụ thi thể trong vali, nguồn tin cho biết Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), khi người này đang có mặt tại quận 2, TP.HCM.

Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: T.X.

Ông Jeong In Cheol là giám đốc một công ty có trụ sở ở quận 7 và sinh sống tại một chung cư ở Phú Mỹ Hưng.

Sau khi phát hiện thi thể trong vali tại căn nhà 3 tầng, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định nạn nhân là nam giới, người Hàn Quốc.

Qua điều tra, cảnh sát tình nghi ông Jeong In Cheol liên quan đến vụ án mạng nên phát thông báo truy tìm.

Hiện, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị lấy lời khai người này để làm rõ vụ án mạng.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7 (TP.HCM), thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ và công an 24 quận, huyện ở TP.HCM truy tìm Jeong In Cheol.

Thông báo được phát ra sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. “Nghi can gây ra vụ án mạng là đồng hương với nạn nhân”, nguồn tin nói với Zing.

Tối 27/11, người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc vali được cho là liên quan đến vụ án mạng tại căn nhà 3 tầng trên đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7.

Theo nội dung video, quanh chiếc vali xuất hiện vết máu, cạnh đó là kìm cộng lực và cưa tay.

Qua tìm hiểu, căn nhà 3 tầng được một người xây cách đây vài tháng và cho một người đàn ông Hàn Quốc thuê.

Cách đây 3 ngày, khách thông báo trả nhà. Khi chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện chiếc vali chứa thi thể người.