Bắt nghi phạm liên quan vụ người đàn ông bị sát hại khi đi đòi nợ

Cảnh sát xác định ông Dương Công Cường bị sát hại khi đi đòi nợ. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can là Cao Tài Năng.

Chiều 10/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khám xét địa điểm liên quan đến vụ án ở TP Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Dương.

Cũng theo Bộ Công an, bị hại trong vụ án là ông Dương Công Cường (47 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Theo người thân, ông Cường mất tích hơn 7 tháng nay. Sáng 28/11/2020, ông Cường lái ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 đi đòi nợ ở TP Hải Dương.

Từ hôm đó, ông Cường không liên lạc về nhà. Gia đình hỏi thăm nhiều người nhưng không biết người đàn ông này đi đâu.

Hơn 6 tháng sau, xe của ông Cường được tìm thấy ở Hà Nội, còn người vẫn biệt tăm. Gần đây, mạng xã hội xôn xao việc ông Cường bị sát hại.