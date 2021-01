Bắt nghi phạm cứa cổ tài xế GrabBike

Lê Văn Tiến bị bắt tại một chung cư ở quận 12 (TP.HCM). Tiến là nghi phạm đã dùng dao cứa cổ tài xế GrabBike để cướp tài sản.

Chiều 11/1, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tam giam Lê Văn Tiến (35 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Tiến là nghi can đã dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm GrabBike để cướp tài sản hồi tháng 12/2020.

Lê Văn Tiến bị bắt tạm giam. Ảnh: A.B.

Như Zing đã đưa tin, tối 4/12/2020, anh Phan Hoàng Giang (25 tuổi, quê TP Cần Thơ) là tài xế GraBike được một thanh niên thuê chở từ đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) đến khu vực Cầu Ké (xã Vĩnh Thạnh).

Khi đến nơi, hành khách ngồi sau dùng dao cắt mạnh vào cổ tài xế Giang khiến anh loạng choạng ngã ra đường. Dù bị thương nhưng anh Giang vẫn kịp hô hoán cướp, khi thấy người dân gần đó chạy đến tên cướp bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân sau đó đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo các bác sĩ, bệnh nhân này bị một vết cắt ở cổ. Vết thương này không sâu nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an TP Nha Trang, qua điều tra xác định Tiến là nghi can vụ án nên tiến hành truy xét. Tuy nhiên, thanh niên này không có mặt tại nơi ở khi công an tìm đến.

Cảnh sát xác định nghi phạm trốn vào khu vực quận 12, TP.HCM. Chiều 9/1, tổ công tác Công an Nha Trang phối hợp với Công an quận 12 (TP.HCM) bắt giữ Lê Văn Tiến khi hắn đang lẩn trốn ở chung cư An Sương.

Tại cơ quan công an Tiến khai tấn công tài xế GrabBike cướp tài sản để trả nợ.