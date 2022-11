Bắt nam thanh niên, thu giữ khẩu súng cùng 60 viên đạn

Ngày 1/11, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bắt giữ Chu Văn An (25 tuổi, ngụ tại Bàu Bàng), thu giữ nhiều tang vật.

Theo cơ quan công an, An là đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, thuộc diện quản lý của công an địa phương.

Kiểm tra hành chính phòng trọ của An, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ trên 10 gam ma túy, một khẩu súng, 60 viên đạn, cân tiểu ly và một số vật chứng có liên quan.

Qua làm việc, An khai nhận số ma túy trên được mua từ người phụ nữ không rõ lai lịch, còn khẩu súng cùng số đạn được nam thanh niên mua qua mạng xã hội với giá 13 triệu đồng để phòng thân.