Bắt một người trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ

Nhân giả nhân viên sân bay, Nhân gọi điện cho nhiều phụ nữ đến nhận quà từ nước ngoài gửi về. Anh ta yêu cầu người đồ phải nộp phí qua ngân hàng.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đã phá chuyên án, bắt giữ một người trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng .

Theo hồ sơ, đầu tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được đơn trình báo của 2 nạn nhân (cùng trú tại Thừa Thiên - Huế) về việc bị một nhóm người giả danh nhân viên sân bay lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng.

Lê Thành Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: T.H.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tỉnh Long An, làm nghề tài xế tại TP.HCM) có liên quan đến đường dây lừa đảo. Đầu tháng 12, công an đã bắt giữ người này tại TP.HCM.

Nhân khai anh ta được một người phụ nữ (trú ở Campuchia) rủ tham gia vào đường dây lừa đảo tại Việt Nam. Theo phân công, Nhân chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Qua lời khai của Nhân, cơ quan điều tra xác định thông qua mạng xã hội, một số người đàn ông quốc tịch Nigeria tìm cách làm quen với các phụ nữ Việt Nam. Sau đó, họ vờ hứa gửi quà có giá trị cho bạn gái nhưng với mục đích lấy thông tin để lừa đảo.

Cơ quan công an di lý Lê Thành Nhân ra Thừa Thiên - Huế. Ảnh: T.H.

Sau khi có thông tin các nạn nhân, Nhân giả danh nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về. Nhân yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Nhân được hưởng 10% trong 2 tháng đầu. Những tháng tiếp theo, người này được trả công 12 triệu đồng/tháng.