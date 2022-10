Bắt khẩn cấp chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc

Bị cáo buộc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, nữ chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc ở Đồng Nai bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đã thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hà Lê Hồng Phúc, (40 tuổi, chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài bà Phúc, Công an huyện Trảng Bom còn tạm giữ hình sự 6 người gồm Nguyễn Đăng Tiến Lộc (20 tuổi); Phạm Thị My (25 tuổi) và Lê Văn Hải (20 tuổi, cùng là quản lý quán Karaoke Luxury Hồng Phúc), Trần Thanh Danh (20 tuổi), Trà Ngọc Bi (17 tuổi); Đinh Thanh Tùng (17 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bà Phúc bị cảnh sát bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Đăng Tiến Lộc (quản lý quán) đang cất giữ trong người 2 gói ma túy. Kiểm tra trong các phòng hát, lực lượng chức năng bắt quả tang Trịnh Ngọc Vinh (39 tuổi), Tô Lý Đạt (31 tuổi), Trần Văn Hoan (30 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) và Trần Văn Sáu (29 tuổi, ngụ Bình Dương) đang tổ chức bay lắc.

Qua test nhanh, 35 người có mặt ở quán karaoke Luxury Hồng Phúc, nhà chức trách xác định 17 người dương tính với ma túy (trong đó 2 quản lý, 6 nhân viên của quán).

Hải, My, Tùng, Danh (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, cảnh sát xác định quán karaoke trên do bà Hà Lê Hồng Phúc (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) làm chủ. Hàng ngày, bà Phúc giao cho Lê Văn Hải, Nguyễn Đăng Tiến Lộc và Phạm Thị My làm quản lý.

Khách đến quán, nếu họ có nhu cầu phục vụ bay lắc, sẽ được My sẽ gọi các nhân viên đến cùng bay lắc với khách. Trường hợp khách cần mua ma túy sử dụng tại quán, thì My, Lộc liên hệ Trần Thanh Danh mang ma túy đến bán trực tiếp, hoặc Danh sẽ bán lại cho My, Lộc để họ bán cho khách.