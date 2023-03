Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan vụ chủ tiệm spa bị giết ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai xác định người vợ đã không tố giác hành vi phạm pháp của chồng mà cùng bàn bạc, thống nhất việc bán tang vật vụ án.

Điều tra vụ nữ chủ tiệm spa bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản; bắt khẩn cấp Ksor H’Nhen (31 tuổi, vợ Long) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Kết quả điều tra xác định khoảng 9h ngày 23/3, Long mang theo dao nhọn đi về hướng vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa để cướp tài sản.

Khi qua tiệm spa trên của bà H. (41 tuổi), nghi phạm thấy nạn nhân đeo nhiều vàng trên người và cầm điện thoại di động nên nảy sinh ý định cướp.

Long giả làm khách hàng vào cửa tiệm, yêu cầu bà H. xóa hình xăm. Chờ nạn nhân khép cửa, nghi phạm kẹp cổ, yêu cầu đưa hết tài sản.

Khi bà H. giãy dụa, hô hoán, Long dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát, rồi lục lọi lấy điện thoại, một đôi bông tai, dây chuyền, lắc và 3 nhẫn màu vàng.

Nghi phạm sau đó bắt xe về Định Quán bán điện thoại di động của nạn nhân lấy tiền vào tiệm Internet. Gần tối, Long bắt xe khách đến Gia Lai gặp vợ, rồi đưa số tài sản cướp được cho H’Nhen xem.

Phát hiện một số trang sức bị phai màu, 2 người này dùng lửa đốt để kiểm tra thì sợi dây chuyền bị cháy, bốc mùi khét, còn nhẫn không cháy.

Sau đó, họ thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng bán được 2,4 triệu đồng, rồi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ Long. Ngay sau đó, vợ Long đến cơ quan công an đầu thú.