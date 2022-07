Bắt khẩn cấp 8 người liên quan vụ án mạng ở TP.HCM

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa các em bé, nhiều người lớn dùng hung khí lao vào tấn công làm một nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương.

Liên quan đến vụ ẩu đả làm một người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11, TP.HCM, đã bắt khẩn cấp đối với 8 người để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.



Danh tính những người này gồm Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi), Lương Duyên Doanh Phước (37 tuổi, em trai Phương), Lương Duyên Nguyễn Trần (63 tuổi, cha Phương), Trần Hoàng Khanh (18 tuổi), Lê Quang Quí (19 tuổi), Tô Minh Nhật (22 tuổi), Huỳnh Thị Bích Dung (47 tuổi) và Ngô Thị Tường Vi (42 tuổi, em gái Dung).

Theo cảnh sát, khoảng 17h ngày 15/7, em L.K.D. (15 tuổi, con gái Dung) đang chơi ở công viên chung cư Cây Mai, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ em đang đá bóng, trong đó có em L.D.T.N. (con trai Phương).

Lương Duyên Doanh Phương bị điều tra về hành vi giết người. Ảnh: T.L.

Nghe con gái kể lại, bà Dung đi cự cãi và thách thức với Phương. Thấy vụ việc nghiêm trọng, ông Trần qua xin lỗi, nhưng không được Dung đồng ý.

Người phụ nữ sau đó gọi điện thoại cho Vi nhờ qua giải quyết mâu thuẫn. Vi cùng Lê Quang Phúc (27 tuổi), Lê Quang Tiến (21 tuổi) và Trương Thanh Hà (21 tuổi) tới công viên, thì Phương đã về nhà.

Khoảng 18h30 cùng ngày, bé L.K.D. ra công viên chơi, thì bị Phương lấy dao ra dọa. Bé gái chạy về nhà kể lại với mẹ khiến bà Dung tức giận, gọi nhờ Tiến giải quyết mâu thuẫn với Phương. Tiến đồng ý và rủ thêm vi cùng 8 người khác đến nhà bà Dung trong hẻm 418/46 Hồng Bàng, phường 16, quận 11. Khi tới nơi, Vi có ý định qua nhà Phương để dằn mặt, nếu không được thì kéo nhóm sang đánh. Tại đây, Vi chửi Phương, Phước, Trần dẫn đến mâu thuẫn, thách thức nhau.

Con dao Phương dùng đâm chết Tiến. Ảnh: T.L.

Nhận được lệnh của Vi, đồng bọn của người này cầm hung khí lao đến tấn công 3 cha con ông Trần. Đối phương cùng dùng hung khí chống trả khiến nhiều người bị thương tích.

Riêng Tiến bị thương quá nặng, nên đã chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 16 vào cuộc trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cảnh sát ra quyết định bắt khẩn cấp 8 người, còn một số người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, sau khi hồi phục sẽ xử lý sau.