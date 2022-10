Bắt kẻ giết người rồi bỏ trốn hơn 30 năm

Gây ra vụ án mạng, Dần sau đó bỏ trốn biệt tích suốt 30 năm qua. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bị bắt giữ hôm 11/10.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Văn Dần (SN 1962, trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12/8/1991, hai vợ chồng Dần xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nên Dần đã đánh vợ, sau đó y đến xí nghiệp Liên hiệp thiếc Quỳ Hợp dùng dao đâm người đàn ông làm thủ kho tại xí nghiệp. Do vết thương hiểm, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Dần bị bắt sau hơn 30 năm lẩn trốn.

Gây án xong, Dần nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều lần sinh sống lang bạt khắp nơi, Dần vào các tỉnh phía Nam tìm nơi ẩn náu.

Để che bọc thân phận của mình, Dần thay đổi giấy tờ sang tên mới là Trần Duy Dần, sau đó âm thầm đón vợ con vào Đắk Lắk để sinh sống.

Tuy nhiên, đối tượng đã không thể qua mắt được lực lượng công an. Ngày 10/10, tổ công tác của công an tỉnh Nghệ An bất ngờ tiếp cận, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Dần khi đang ở nhà tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.