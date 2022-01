Bắt giữ thanh niên bán vé máy bay giả cho người Việt ở nước ngoài

Nghi phạm khai sau khi có người đặt mua vé, Dũng lấy ảnh mẫu vé rồi chỉnh sửa bằng phần mềm. Với thủ đoạn này, Dũng đã chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang, vừa khám phá vụ án lừa bán hàng chục vé máy bay giả.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Kim Anh Dũng (28 tuổi, quê Bắc Ninh) để làm rõ hành vi tạo lập, quản trị 3 tài khoản Facebook để lừa bán vé máy bay giả, chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng .

Cơ quan chức năng làm việc với nghi phạm Kim Anh Dũng. Ảnh: X.M.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đầu năm 2020, Dũng tham gia các hội, nhóm Facebook dành cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức... để đăng tin rao bán vé máy bay cứu trợ về nước trong đợt dịch Covid-19.

Sau khi đăng bài bán vé, Dũng sử dụng nhiều tài khoản Facebook do anh ta lập để bình luận, tương tác trên các bài đăng nhằm tạo lòng tin đối với người xem. Cơ quan chức năng xác định khoảng 30 nạn nhân đã chuyển gần 1,5 tỷ đồng để đặt mua vé máy bay giả của Dũng.

Làm việc với công an, nghi phạm khai sau khi có người liên hệ hỏi mua vé, Dũng lấy ảnh mẫu vé rồi chỉnh sửa bằng phần mềm. Sau đó, anh ta yêu cầu khách chuyển tiền qua ngân hàng để nhận vé giả. Nhận được tiền chuyển khoản, Dũng cắt liên lạc với nạn nhân. Các bị hại đến sân bay làm thủ tục thì phát hiện vé mua từ Dũng bị làm giả.

Cuối tháng 1, sau khi tiếp nhận tin trình báo, Phòng 5 Cục An ninh mạng cùng Công an huyện Tân Yên khám xét nơi cư trú của Dũng tại địa phương này và thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án.

Qua vụ việc trên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không đặt mua vé máy bay từ tài khoản mạng xã hội ảo, nên tìm hiểu và đặt mua vé tại các đại lý vé máy bay uy tín, được cấp phép.

Bên cạnh đó, hành khách nên kiểm tra kỹ mã vé và các thông tin liên quan chuyến bay khi mua vé được sang nhượng lại.