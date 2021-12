Bắt giữ nhóm nghi phạm gây ra vụ án mạng

Nhóm của Hương bị cáo buộc chặn đường, tấn công khiến một thanh niên tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngày 17/12, thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan điều tra vừa bắt giữ 3 nghi phạm gồm Hồ Văn Hương (22 tuổi), Hồ Văn Huy (15 tuổi) và Hồ Văn La (21 tuổi, cùng trú xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại địa phương.

Sáng 15/12, Công an huyện Hướng Hoá nhận thông tin về việc anh Hồ Văn Hát (25 tuổi) tử vong nghi do bị đánh chết. Qua điều tra, công an xác định khoảng 19h ngày 14/12, Hát cùng 2 người bạn đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Khi đến địa phận giáp ranh giữa thị trấn Khe Sanh và xã Tân Hợp, họ bị 3 thanh niên đi xe máy (không quen biết) chặn đánh. Anh Hát bị đa chấn thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.