Bắt giữ người trốn truy nã 16 năm

Lợi dụng sự tín nhiệm, đối tượng đã vay tiền từ nhiều nguồn trong đó có Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), sau đó bỏ trốn vì mất khả năng chi trả.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Trí (61 tuổi, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Đây là bị can trốn lệnh truy nã 16 năm về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Trí tại công an.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2003 đến tháng 5/2006, Trí lợi dụng danh nghĩa là chủ trại đóng xuồng, ghe để hỏi vay, mượn của nhiều người, nhiều nguồn khác nhau với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng, trong đó có vay tiền của Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi). Tuy nhiên, do mất khả năng trả nợ, Trí đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 23/8/2006, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Trí về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 BLHS năm 2015.

Mới đây, sau 16 năm lẩn trốn, Trí bị Công an huyện Vĩnh Lợi phát hiện, bắt giữ tại ấp Thuận Trị (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Ngay sau đó, Trí được di lý về Công an huyện Vĩnh Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý.