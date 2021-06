Bắt giữ người nhắn tin đe dọa lãnh đạo ở Hải Phòng

Trần Thái Bảo được xác định liên quan việc chống đối chính quyền thu hồi 9,2 ha đất quốc phòng bị lấn chiếm trái phép. Ngoài ra, ông ta còn nhắn tin đe doạ lãnh đạo địa phương.

Chiều 20/6, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ Trần Thái Bảo (tức Bảo Đông, 51 tuổi) để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo công an, năm 2019, Bảo chiếm một số lô đất và xây dựng nhà tại khu 9,2 ha đất quốc phòng ở Đồng Xá, quận Hải An.

Trần Thái Bảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghe tin, UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi khu đất trên, Bảo tụ tập đàn em, kích động người dân lấn chiếm đất tại khu vực này viết đơn khiếu kiện, viết bài sai sự thật đăng lên mạng xã hội.

Ngoài ra, Bảo còn gọi điện chửi bới, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, chống đối, không cho thi hành việc thu hồi đất.

Cơ quan chức năng cho biết Trần Thái Bảo có 3 tiền án về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn bị tình nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, khai thác trái phép khoáng sản tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái...

Ngày 19/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ Kềnh, 49 tuổi, trú thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) tổ chức đánh bạc dưới hành thức xóc đĩa qua mạng Internet.

Cảnh sát xác định Thơ nhận mua tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng từ Trần Thái Bảo và chuyển tiền thắng thua cho Bảo qua Phạm Khương Duy (31 tuổi, trú quận Kiến An).

Hôm 17/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Phạm Khương Duy về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Người này khai làm thuê cho Trần Thái Bảo.