Bắt giữ người đàn ông làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch

Mạnh sử dụng máy vi tính và máy in màu, máy scan làm giả giấy đi đường cho Quang và Hùng để qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ Nguyễn Chí Mạnh (46 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mạnh cùng số máy móc làm giả giấy tờ đi đường. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, ngày 16/9, tổ công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Công an huyện Vĩnh Cửu tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) kiểm tra Thái Quốc Quang (25 tuổi, ngụ xã Bình Hòa).

Tổ công tác phát hiện Quang có 4 giấy đi đường do UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) cấp, 4 phiếu xét nghiệm kết quả âm tính do một phòng khám cấp. Nghi số giấy tờ trên là giả, tổ công tác đã đưa Quang về trụ sở Công an xã Thạnh Phú làm việc.

Tại đây, Quang thừa nhận số giấy tờ trên là giả, mua từ Mạnh vào ngày 6/9 để đi đường.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm Nguyễn Lê Hùng (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) sử dụng một giấy đi đường và phiếu xét nghiệm âm tính Covid-19 do Mạnh làm giả.

Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Mạnh. Người đàn ông này khai đã dùng máy vi tính và máy in màu, máy scan làm giả giấy tờ trên cho Quang và Hùng.

Khám xét nơi ở của Mạnh, Công an TP Biên Hòa phát hiện, thu giữ tang vật gồm một máy vi tính, máy in màu, máy scan, 2 điện thoại di động, 2 xe máy đã sử dụng để giao dịch giấy tờ đi đường.

Công an huyện Vĩnh Cửu đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra.