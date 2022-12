Bắt giữ người chồng trong vụ vợ tử vong sau khi dùng ma túy ở quán bar

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Viết An (chồng chị H.) cùng 3 người bạn để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Fleur D’or (ở số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), liên quan đến vụ chị Phạm Thị H. (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) tử vong do sốc ma túy.

Bốn người này gồm Phạm Viết An (SN 1992, chồng chị H.), Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991) cùng trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 17/12, Phạm Viết An đưa chị Phạm Thị H. đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã tử vong trước đó.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân không có thương tích bên ngoài, mổ tử thi phát hiện 2 phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết bề mặt tâm thất hai bên. Qua lấy mẫu nước tiểu, nạn nhân dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Phạm Viết An khai tối 16/12, vợ chồng An cùng nhóm bạn đi ăn nhậu. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm này đến quán bar trên đường Đinh Tiên Hoàng uống rượu, dùng bóng cười.

Tại đây, An và nhóm bạn sử dụng ma túy. Rạng sáng 17/12, khi về đến huyện Tiên Lãng, An phát hiện vợ mình chân tay lạnh, gọi hỏi không phản ứng, nên đưa về Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong.

Qua xét nghiệm nhanh, An cùng 3 người bạn dương tính với ma túy.