Bắt giữ nghi phạm trốn truy nã về hành vi mua bán người

Bị Công an quận 12, TP.HCM, truy nã về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, Đoàn lẩn trốn về Long An và bị cảnh sát bắt giữ.

Lê Thanh Đoàn bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Long An. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 26/5, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đã bàn giao Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cho Công an quận 12, TP.HCM, để xử lý về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó khoảng 23h ngày 25/5, trinh sát hình sự TP Tân An kiểm tra hành chính nhà cho thuê tại phường 3, thì phát hiện Lê Thanh Đoàn.

Qua xác minh, Đoàn bị Công an quận 12, TP.HCM, truy nã về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giữ người trái pháp luật.

Bước đầu, Đoàn khai đến ở căn nhà trên cùng thanh niên khác để trốn truy nã và tìm việc làm, thì bị cảnh sát phát hiện.