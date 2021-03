Bắt giữ nghi phạm tàng trữ ma túy nhờ tin báo Zalo của người dân

Từ tin báo Zalo, Công an quận Tân Phú đã điều động nhanh lực lượng xuống hiện trường, bắt quả tang đôi nam nữ dùng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn quận.

Công an quận Tân Phú là đơn vị đầu tiên ở TP.HCM thiết lập đồng loạt mô hình Zalo an ninh với khẩu hiệu “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”.

Ông Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng công an quận Tân Phú cho biết mục tiêu khi triển khai mô hình Zalo an ninh là đến gần hơn với người dân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Quét mã QR để “quan tâm” tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”.

Nếu phát hiện trên địa bàn có vụ việc mất an ninh trật tự, người dân có thể điện thoại hay nhắn tin cho lực lượng qua tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”, không cần tố giác tội phạm bằng cách gọi điện thoại, gửi thư hoặc đến trực tiếp công an phường. Thông tin sẽ được ghi nhận, xử lý và phản hồi thông qua tin nhắn Zalo tương tác 1-1 với người dân, đồng thời đảm bảo thông tin bí mật cho người tố giác.

Với cách làm trên, chỉ hơn một tháng triển khai mô hình (tháng 2 đến nay), Công an quận Tân Phú đã nhận được được nhiều ủng hộ cũng như phản hồi tích cực từ phía người dân về tính thuận tiện và dễ sử dụng. Trong đó, có trường hợp nhờ vào tin tố giác của người dân qua tài khoản Zalo, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ đôi nam nữ dùng ma túy tại một khách sạn.

Hình ảnh đôi nam nữ bị bắt vì dùng ma túy tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào khoảng 7h30 ngày 22/3, đội cảnh sát điều tra về ma túy phối hợp với công an phường Phú Thọ Hòa đã tiến hành kiểm tra tạm giữ 2 nghi phạm tại phòng 103 khách sạn H.T địa chỉ hẻm 83 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Hai đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy sau khi nhận được tin báo của người dân qua trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”.

Tại hiện trường, như ý kiến của người dân phản ánh, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, cùng nhiều vật dụng có liên quan: 1 còng số 8, 1 roi điện và 1 con dao... Kết quả giám định gói nylon là ma túy đá (Methamphetamine) có trọng lượng 0,2953 g.

Bên cạnh các việc tương tác, tố giác tin an ninh trật tự, tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” cũng tích hợp chatbot để tư vấn người dân về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an.

Gần đây, tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” vừa triển khai thêm 2 tính năng mới gồm “Bấm số tự động làm CCCD” và “Hỏi đáp CCCD”. Theo đó, người dân khi có thắc mắc về thủ tục CCCD như đối tượng được ưu tiên thực hiện cấp CCCD gắn chip điện tử, cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian làm việc, địa điểm cấp, lệ phí phải đóng là bao nhiêu… đều được tài khoản Zalo tự động giải đáp. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu làm CCCD có thể sử dụng tính năng “Bấm số tự động” để lấy số ngay tại nhà, sau đó chỉ cần lên trụ sở theo lịch hẹn để tránh mất thời gian chờ đợi.

Tính đến nay, tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” đang vận hành hiệu quả, các thông tin, bài viết tuyên truyền đăng lên trang nhận được hàng nghìn lượt xem. Trong thời gian tới, công an quận Tân Phú sẽ đẩy mạnh truyền thông để người dân biết đến các tính năng của tài khoản Zalo, tạo điều kiện để người dân hiểu và sử dụng thường xuyên hơn.