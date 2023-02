Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Đồng Nai

Đâm chết người đàn ông ở Đồng Nai, Hải cướp xe máy của nạn nhân để tẩu thoát.

Con dao Hải dùng giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 21/2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ Vũ Văn Hải (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hải là nghi phạm đâm chết ông N.T.L. (43 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và cướp một chiếc xe máy.

Hải và tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định sáng 20/2, Công an huyện Trảng Bom nhận tin báo về việc ông L. bị đâm chết tại một căn nhà ở ấp Tấn Phát, xã Đồi 61.

Công an huyện Trảng Bom phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Hải là nghi phạm dùng dao đâm chết ông L. và cướp xe máy của nạn nhân để tẩu thoát.

Đến trưa 21/2, Công an huyện đã bắt giữ Hải. Cảnh sát đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án.