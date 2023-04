Bắt giữ nam thanh niên bị truy nã về hành vi lưu hành tiền giả

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Đặng Nguyễn Hoàng Giang (SN 1997, ngụ TP.HCM), là nghi phạm bị truy nã về hành vi lưu hành tiền giả.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/4, phòng An ninh điều tra công an tỉnh phát hiện bắt giữ Đặng Nguyễn Hoàng Giang khi nghi phạm đang lẩn trốn, làm công nhân tại công ty trên địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo hồ sơ, Giang bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam về tội lưu hành tiền giả, nhưng bỏ trốn không chấp hành án.

Nghi phạm Đặng Nguyễn Hoàng Giang.

Ngày 27/3, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã đối với Đặng Nguyễn Hoàng Giang.

Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.