Bắt giữ 5 bị can đục tường nhà giam để bỏ trốn

Trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên), nhóm bị can bị cảnh sát bắt giữ tại Đắk Lắk

Chiều 11/6, trao đổi với Zing, một nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cảnh sát khống chế bị can trốn trại. Ảnh: L.Đ.

Theo nguồn tin này, Vũ Văn Dũng (27 tuổi), Đinh Khánh Đạt (26 tuổi), Đào Đình Kiên (21 tuổi), Vũ Thành Nghị (32 tuổi), và Nguyễn Văn Long (31 tuổi) bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Đắk Lắk.

Tối 9/6, nhóm này đã đục tường, bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Công an Thị xã Mỹ Hào đã ra khởi tố bị can, truy nã đối với 5 người này.